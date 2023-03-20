В Мордовии школьница выпила алкоголь из родительской заначки и отравилась
В Мордовии 12-летняя девочка осталась одна в квартире и отравилась вином
В Мордовии 12-летняя школьница нашла в шкафу родителей спрятанный алкоголь, когда взрослых не было дома, и выпила. Как сообщила в телеграм-канале пресс-служба МВД республики, в результате девочка отравилась.
"Поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение 12-летней девочки, которая, предположительно, употребила вино, находящееся в шкафу не на видном месте, оставшись дома без взрослых", — говорится в сообщении.
Сообщение полицейские получили 16 марта. Теперь же подразделение по делам несовершеннолетних выясняет обстоятельства произошедшего. В настоящий момент здоровью школьницы ничего не угрожает. По данным МВД республики, семья девочки не стоит на учёте в органах внутренних дел и является благополучной.
В связи с инцидентом полиция призвала родителей усилить контроль над детьми во избежание случаев отравления лекарствами, бытовой химией и другой продукцией.
Ранее под Волгоградом дети играли в доктора и отравились таблетками, пока мать пила с подругой. Против женщины возбудили уголовное дело, ей грозит до трёх лет лишения свободы.
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