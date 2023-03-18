Более 20 детей отравились во время спортивных сборов в Подмосковье
В Подмосковье более 20 детей пожаловались на симптомы отравления во время спортивных сборов, врачи подозревают у них ротавирусную инфекцию. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на свои источники.
"Дети обратились с симптомами отравления к медикам. Также схожие симптомы у 45-летней женщины и 19-летней девушки. Врачи подозревают, что причиной стала ротавирусная инфекция", — поделился собеседник канала.
Сейчас у пострадавших состояние средней тяжести, тренер написала отказ от госпитализации детей. Сборы проходили в Серпухове, на них съехались юные спортсмены из Электростали, Фрязина, Ногинска, Королёва, Подольска и Орехово-Зуева. Всем им от 8 до 13 лет. Причины ЧП выясняются.
Ранее сообщалось, что против многодетной жительницы Волгоградской области возбудили уголовное дело из-за того, что она пьянствовала с подругой в то время, как её сын и дочь отравились таблетками во время игры в доктора.
ТАСС / Владимир Гердо