Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 14:58

Волгоградские школьники попали в больницу после просмотра 3D-фильма в актовом зале

Просмотр научного фильма обернулся больничной палатой для учеников волгоградской школы № 75. Просмотр картины в 3D-формате, название которой не уточняется, происходил в актовом зале образовательного учреждения, где в тот момент находилось около сотни детей.

"Ряд учащихся средней школы № 75 пожаловались на ухудшение самочувствия в ходе просмотра 3D-фильма научно-популярной тематики. Просмотр был организован приглашённой организацией в актовом зале школы. В настоящее время в образовательном учреждении проводится проверка", — рассказали ТАСС в мэрии.

Дети, которые пожаловались на ухудшение самочувствия, проходят медицинский осмотр. Также указано, что в больнице № 25 было осмотрено семь детей 11–12 лет. Есть мнение, что причиной недомогания может стать аллергическая реакция на антисептик, которым обработали 3D-очки.

В Подмосковье шесть человек пострадали после травли тараканов в магазине

В Подмосковье шесть человек пострадали после травли тараканов в магазине

Ранее Лайф рассказывал, что в челябинском лицее № 142 зафиксировано массовое отравление школьников, родители которых в соцсетях сообщают о симптомах недуга у детей. Известно, что речь идёт примерно о сотне пострадавших детей.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Волгоградская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров