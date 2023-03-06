Волгоградские школьники попали в больницу после просмотра 3D-фильма в актовом зале

Просмотр научного фильма обернулся больничной палатой для учеников волгоградской школы № 75. Просмотр картины в 3D-формате, название которой не уточняется, происходил в актовом зале образовательного учреждения, где в тот момент находилось около сотни детей.

"Ряд учащихся средней школы № 75 пожаловались на ухудшение самочувствия в ходе просмотра 3D-фильма научно-популярной тематики. Просмотр был организован приглашённой организацией в актовом зале школы. В настоящее время в образовательном учреждении проводится проверка", — рассказали ТАСС в мэрии.

Дети, которые пожаловались на ухудшение самочувствия, проходят медицинский осмотр. Также указано, что в больнице № 25 было осмотрено семь детей 11–12 лет. Есть мнение, что причиной недомогания может стать аллергическая реакция на антисептик, которым обработали 3D-очки.