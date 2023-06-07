Дурнота и возбуждение: Терапевт и нарколог объяснили, как распознать отравление алкоголем

Об отравлении некачественным алкоголем говорят некоторые характерные признаки, среди них нарастающая дурнота и подёргивание конечностей. Об этом рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, о подобном состоянии также свидетельствуют головокружение и рвота. Кроме того, человек может заснуть, после чего произойдёт переход в глубокую кому, из которой он уже не выйдет.

А нарколог Александр Ковтун в беседе с "Вечерней Москвой" отметил, что отравление ядами всегда сопровождается возбуждением, разговорчивостью и шаткой походкой. Некачественное спиртное может привести к покраснению лица и глаз, нарушению координации движений и зрения, а также неадекватному поведению.

Кондрахин добавил, что любой спирт является химическим веществом, которое отрицательно влияет на организм. Он уточнил, что метиловый совсем не применяется в пищевой промышленности, так как он особенно токсично влияет на нервные пучки глазных яблок. Нейтрализовать такой спирт можно с помощью этилового — если выпить его сразу после употребления некачественной продукции, ничего страшного не произойдёт.