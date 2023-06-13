Онколог предупредил, что из отдыха в пятизвёздочном отеле можно привезти рак шейки матки

Даже в пятизвёздочных отелях и на самых дорогих курортах есть скрытые опасности, которые чреваты проблемами со здоровьем. В первую очередь речь идёт о воде в бассейнах не территории гостиничных комплексов. По словам онколога Данаила Назлиева, исследования связывают купание в бассейнах с высоким содержанием хлора с повышенным риском развития рака шейки матки.

Одно из таких исследований было опубликованно в International Journal of Environmental Health Research в 2018 году. У женщин, которые плавали в бассейнах отелей, риск развития рака шейки матки оказался в два раза выше, чем у тех, кто не плавал, предупреждает врач. Исследователи предположили, что в этом может быть виноват высокий уровень хлора, который добавляется в бассейны для поддержания их чистоты и защиты от микробов. Однако он также может вступать в химическую реакцию с некоторыми соединениями, содержащимися в воде, что может создать токсичную среду, которая может быть вредна для клеток организма.

"Это не означает, что люди должны избегать купания в отпуске, поскольку плавание может быть отличным способом расслабиться и насладиться солнцем. Однако важно знать о рисках и принимать меры предосторожности. Это означает, что нужно избегать плавания в плохо обслуживаемых бассейнах, пользоваться бассейнами или пляжами, которые признаны безопасными, и избегать контактов с незнакомыми людьми в бассейне", — пояснил онколог в своём телеграмм-канале.

Назлиев отметил, что рак шейки матки - серьезный риск для путешественников, и даже пятизвездочные отели могут быть опасны, если бассейн и вода не поддерживаются должным образом. Понимая риски и принимая меры предосторожности, вы сможете сделать свой отдых безопасным и приятным.