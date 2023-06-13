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13 июня, 08:06

Онколог предупредил, что из отдыха в пятизвёздочном отеле можно привезти рак шейки матки

Онколог Назлиев: Купание в бассейнах с хлоркой в два раза повышает риски развития рака

<p>У женщин, которые плавали в бассейнах отелей, риск развития рака шейки матки оказался в два раза выше, чем у тех, кто не плавал.<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/cPvQB3Q_aSc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash.com / Arturo Rivera </a></p>

У женщин, которые плавали в бассейнах отелей, риск развития рака шейки матки оказался в два раза выше, чем у тех, кто не плавал. Фото © Unsplash.com / Arturo Rivera

Даже в пятизвёздочных отелях и на самых дорогих курортах есть скрытые опасности, которые чреваты проблемами со здоровьем. В первую очередь речь идёт о воде в бассейнах не территории гостиничных комплексов. По словам онколога Данаила Назлиева, исследования связывают купание в бассейнах с высоким содержанием хлора с повышенным риском развития рака шейки матки.

Одно из таких исследований было опубликованно в International Journal of Environmental Health Research в 2018 году. У женщин, которые плавали в бассейнах отелей, риск развития рака шейки матки оказался в два раза выше, чем у тех, кто не плавал, предупреждает врач. Исследователи предположили, что в этом может быть виноват высокий уровень хлора, который добавляется в бассейны для поддержания их чистоты и защиты от микробов. Однако он также может вступать в химическую реакцию с некоторыми соединениями, содержащимися в воде, что может создать токсичную среду, которая может быть вредна для клеток организма.

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"Это не означает, что люди должны избегать купания в отпуске, поскольку плавание может быть отличным способом расслабиться и насладиться солнцем. Однако важно знать о рисках и принимать меры предосторожности. Это означает, что нужно избегать плавания в плохо обслуживаемых бассейнах, пользоваться бассейнами или пляжами, которые признаны безопасными, и избегать контактов с незнакомыми людьми в бассейне",пояснил онколог в своём телеграмм-канале.

Назлиев отметил, что рак шейки матки - серьезный риск для путешественников, и даже пятизвездочные отели могут быть опасны, если бассейн и вода не поддерживаются должным образом. Понимая риски и принимая меры предосторожности, вы сможете сделать свой отдых безопасным и приятным.

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Марина Калегина
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