Онкоуролог призвал сдавать анализы, чтобы выявить рак на ранней стадии

Рак почки может никак не проявляться на ранних стадиях заболевания, и болезнь чаще всего замечают случайно. Обычно — когда человек проходит КТ для диагностики или лечения какого-то другого заболевания. Врач-онкоуролог Денис Алтунин перечислил в беседе с РИАМО главные симптомы злокачественной опухоли.

На поздних стадиях наблюдаются следующие признаки: кровь в моче (которая делает её розового, красного или тёмно-коричневого цвета), стойкая боль в спине или боку, необъяснимая потеря веса, повышенная температура, а также усталость (даже после хорошего отдыха).

"Всё это совсем не обязательно говорит об онкологии. Но любой из перечисленных симптомов — повод поговорить с врачом, сдать анализы и обследоваться, чтобы не пропустить ту или иную патологию", — подчеркнул врач.

Рак почки начинается при мутации ДНК клеток, как и при любом виде онкологии, когда клетка начинает расти и бесконтрольно делиться. Так возникает опухоль, которая может дать метастазы в другие органы и ткани тела.

Конкретную причину возникновения рака почки учёные пока не выяснили. Но факторы риска уже установлены: это пожилой возраст, курение, избыточный вес, хроническая почечная недостаточность и наследственная предрасположенность.