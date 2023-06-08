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8 июня, 14:08

Онкопсихолог объяснила, как не допустить развитие рака на почве стресса

Онкопсихолог Рязанова посоветовала снизить изолированность, чтобы избежать рака

Долгие и сильные переживания могут привести человека к раку, предупредила в беседе с Лайфом онкопсихолог, руководитель центра психологической поддержки и коррекции Анна Рязанова. По её словам, стресс — это проживание какого-то психологического конфликта или внешней ситуации и когда он продолжается слишком долго, мозг даёт ряд сигналов в тело.

Онкопсихолог, руководитель центра психологической поддержки и коррекции Анна Рязанова. Фото предоставлено Лайфу

Онкопсихолог, руководитель центра психологической поддержки и коррекции Анна Рязанова. Фото предоставлено Лайфу

"Что значит стрессовая ситуация? Это значит, что психика испытывает напряжение, страх, угрозу или что-то подобное. Мозг говорит, что нам нужно принять решение решение бежать или убегать, и начинается цикл биологических процессов в нашем физическом теле: повышение кортизола, адреналина, норадреналина, сахара в крови и артериального давления", рассказала эксперт.

Причём в такой ситуации человек, в отличие от обитателей животного царства, не может просто убежать, из-за чего гормоны и вырабатывающиеся биологические вещества гуляют в организме "вхолостую" и изнашивают органы. Это, предупредила специалист, ведёт к хроническим заболеваниям и, собственно, раку.

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Сама онкология, добавила Рязанова, вызывается шоковой ситуацией, которая чаще всего, даже если пациент не помнит о ней, присутствует в его жизни. Она суммируется с двумя другими факторами — изолированностью и драматичностью. Так, последний из них может характеризоваться чьей-то смертью, а изолированность означает самостоятельное переживание случившегося.

"То есть, когда женщину, например, ударил первый раз муж, она была в тотальном шоке. Второй раз она тоже не ожидала, а потом она всё время находилась в страхе, что её могут ударить. И, соответственно, накапливалась эта конфликтная масса", объяснила специалист.

Чтобы избежать сильнейшего стресса, приводящего к раку, онкопсихолог советует снизить изолированность и драматичность. В случае с первым можно поделиться произошедшим с тем, кто не обесценит ситуацию фразами вроде "не расстраивайся" или "да это ерунда". Со вторым же специалист рекомендует проживать негативные эмоции: разрешить горевать, злиться, обижаться, а также проживать это телом и эмоционально.

Если же человек понимает, что что-то не в порядке, стресс затянулся и ему некому об этом рассказать, то необходимо обратиться к специалисту для снятия драматичности и изолированности и, соответственно, для профилактики онкологии, заключила Рязанова.

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Ранее Лайф рассказывал о неочевидных симптомах онкологии. Так, например, по словам онколога Даниила Маркарьяна, поводом для обращения к специалисту могут быть повышенная утомляемость и снижение массы тела.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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