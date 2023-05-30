Онколог назвал неочевидные симптомы рака толстой кишки

Колоректальный рак сегодня занимает второе место в мире по смертности. В большинстве случаев его можно вылечить, но только при выявлении на ранней стадии. Поэтому очень важно знать о неочевидных симптомах, одним из которых может быть повышенная утомляемость. Об этом в беседе с Лайфом рассказал кандидат медицинских наук, онколог, колопроктолог, заведующий отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии университетской клиники МГУ Даниил Маркарьян.

Кандидат медицинских наук, онколог, колопроктолог, заведующий отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии университетской клиники МГУ Даниил Маркарьян. Фото © Предоставлено LIFE

"К неочевидным симптомам рака кишки, как и любого онкологического заболевания, относят повышенную утомляемость, нетипичную для человека, появляющуюся в ответ на ранее привычную нагрузку. Чаще всего она возникает из-за хронического подкравливания опухоли и, как следствие, развития анемии, а также из-за интоксикации организма продуктами распада крупной опухоли", — отметил он.

По словам врача, насторожить должно и снижение массы тела, для которого человек не прилагал никаких усилий. С этим признаком неразрывно связан другой симптом — искажение аппетита, когда к привычным и любимым блюдам люди испытывают отвращение.

"К очевидным [симптомам] относят так называемые красные флаги, о которых мы не устаём повторять: появление крови и слизи при дефекации, нарастающее нарушение проходимости кишки, которое наблюдается в случаях, когда опухоль достигает больших размеров и постепенно перекрывает просвет кишечника, а также длительно существующие боли в животе. Все эти симптомы требуют немедленного обращения к проктологу и проведения колоноскопии", — подчеркнул эксперт.

По словам специалиста, рак кишечника почти всегда развивается из полипов. Колоноскопия позволяет своевременно обнаружить и безболезненно удалить их, тем самым прервав историю развития злокачественного новообразования.