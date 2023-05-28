Мясников назвал продукты, которые могут привести к раку

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил россиянам об опасности, которую таит в себе употребление в пищу сладкого.

В своём телеграм-канале Мясников привёл внушительный список продуктов — и там не только кондитерские изделия. Речь идет о быстрых углеводах с минимальным содержанием клетчатки: выпечке, газировке, белых макаронах, белом хлебе, белом рисе. При их употреблении уровень сахара в крови резко растёт, в результате чего происходит выброс инсулина. При постоянном выбросе инсулина рецепторы в организме приобретают резистентность к нему, неправильно оценивают его уровень в организме, что приводит к излишней выработке этого гормона.

Врач объяснил, что инсулин способствует росту новых тканей, а для гормона нет разницы — помогает он росту нужных организму тканей или злокачественной опухоли. Медицине известна роль резистентности к инсулину в развитии рака кишечника, груди или тела матки, утверждает Мясников. Более того, резистентность может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, избыточному весу, повышенному объёму талии, умеренному повышению уровня сахара в крови, артериальной гипертонии и нарушению лиричного обмена.

Доктор рассказал, что о приобретённой резистентности могут свидетельствовать торчащий живот и избыточный вес, а ещё акантоз (утолщение кожи) в подмышках, под грудью, на локтях или в других складках кожи.

"Резистентность к инсулину — основная причина ожирения и диабета. Пусковой момент для будущего атеросклероза и онкологии", — отметил Мясников.