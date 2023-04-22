Объясняет доктор Мясников: Какой рис грозит диабетом, а какой спасёт от болезней сердца

Белый рис может привести к развитию диабета. Об этом в эфире своей авторской программы на телеканале "Россия-1" предупредил врач Александр Мясников.

Медик отметил, что белый рис не имеет оболочки, поэтому его употребление повышает сахар в крови. Это в свою очередь приводит к инсулинорезистентности, после чего может развиться ожирение и диабет. А вот красный рис Мясников называет идеальным средством для снижения холестерина и предотвращения сердечных болезней.

"В нём содержится вещество, структурно сходное со статинами. И действует таким образом, что блокирует тот самый фермент, который необходим для синтеза холестерина. И он прекрасно снижает холестерин!" — объяснил медик.

Но злоупотреблять им не стоит, предупреждает врач, так как может возникнуть мышечная слабость. Также Мясников рекомендует не переваривать рис в кашу, а готовить его альденте.

"Чем больше мы развариваем, разрушается структура зерна и выше гликемический индекс. Начинает подскакивать сахар в крови", — указал теледоктор.