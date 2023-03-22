Врач сравнил разные виды риса и назвал самый опасный для пожилых

Белый рис на гарнир может вызвать повышение сахара в крови и привести к проблемам с желудком у пожилых людей в случае его частого употребления. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он напомнил, что пенсионеры часто страдают от инсулинорезистентности, но именно белый рис обладает высоким гликемическим индексом, поэтому его не следует включать в рацион каждый день. А если у человека ещё и лишний вес, то пациент оказывается в шаге от сахарного диабета, предупредил медик. Кроме того, рис вызывает запоры из-за отсутствия клетчатки.

Арзамасцев посоветовал добавлять к блюду овощи, тогда негативных последствий для организма удастся избежать. Такое сочетание поможет уменьшить гликемическую нагрузку и будет оказывать положительное влияние на желудок и кишечник, объяснил нутрициолог.

"Также можно употреблять вместо белого тот, который содержит оболочку. Это либо бурый рис, либо дикий. Не лишённые оболочки продукты содержат больше клетчатки, а за счет неё гликемический индекс ниже. Сахар будет повышаться, но медленнее. Также клетчатка стимулирует кишечник", — заключил доктор.