Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 16:16

Врач сравнил разные виды риса и назвал самый опасный для пожилых

Врач Арзамасцев предупредил, что белый рис может вызвать диабет у пожилых людей

Белый рис на гарнир может вызвать повышение сахара в крови и привести к проблемам с желудком у пожилых людей в случае его частого употребления. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он напомнил, что пенсионеры часто страдают от инсулинорезистентности, но именно белый рис обладает высоким гликемическим индексом, поэтому его не следует включать в рацион каждый день. А если у человека ещё и лишний вес, то пациент оказывается в шаге от сахарного диабета, предупредил медик. Кроме того, рис вызывает запоры из-за отсутствия клетчатки.

Арзамасцев посоветовал добавлять к блюду овощи, тогда негативных последствий для организма удастся избежать. Такое сочетание поможет уменьшить гликемическую нагрузку и будет оказывать положительное влияние на желудок и кишечник, объяснил нутрициолог.

"Также можно употреблять вместо белого тот, который содержит оболочку. Это либо бурый рис, либо дикий. Не лишённые оболочки продукты содержат больше клетчатки, а за счет неё гликемический индекс ниже. Сахар будет повышаться, но медленнее. Также клетчатка стимулирует кишечник", — заключил доктор.

Минсельхоз: Основания для роста цен на рис в текущем сезоне в России отсутствуют

Минсельхоз: Основания для роста цен на рис в текущем сезоне в России отсутствуют

Ранее сообщалось, что японские и китайские учёные нашли в коричневом рисе полезное вещество, которое лучше других защищает организм человека от окислительного стресса, то есть практически от всех хронических заболеваний.

Обложка ©

Freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров