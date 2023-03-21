Минсельхоз: Основания для роста цен на рис в текущем сезоне в России отсутствуют
Стоимость рисовой крупы в России не поднимется. Как сообщила пресс-служба Минсельхоза, для этого нет оснований в текущем сезоне, пишет ТАСС.
"Основания для роста цен в текущем сезоне отсутствуют, что в том числе подтверждается данными Национального рисового союза", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, качество риса и объём урожая 2022 года полностью соответствуют потребностям предприятий переработки РФ. К тому же производство риса выросло на 2,6% за прошлый год. Также приводятся результаты мониторинга анализа и оценки объёма потребительских свойств крупы. Так, из обследованных 867,1 тысячи тонн порядка 96,11% риса соответствует первому-третьему классу, а не отвечает требованиям ГОСТа лишь 3,89%.
К тому же цены на крупы сейчас стабильны, как и розничная стоимость в торговых сетях. По данным Росстата по состоянию на 13 марта 2023 года, падение ценника на сырьё составило 1,9% с начала года. Кроме того, до конца первого полугодия 2023-го действует запрет на экспорт из России риса и другой крупы, поэтому внутренний рынок точно обеспечен.
Ранее сообщалось, что поставщики крупы предупредили ретейлеров о повышении цен до 30% из-за неурожая в РФ из-за неблагоприятных условий в Краснодарском крае, где выращивается значительный объём этой крупы в стране. При этом торговые сети не спешат принимать решения о пересмотре стоимости.
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