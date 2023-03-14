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14 марта, 13:53

В России вырос спрос на белорусские холодильники

В России ретейлеры зафиксировали повышенный спрос на белорусские холодильники марки Atlant из-за сокращения количества иностранных брендов. Об этом пишет газета "Ведомости".

Согласно статистике ГК "F+ tech-Марвел", в 2022 году продано около 245 тысяч белорусских холодильников Atlant. Всего за этот период в России продали более трёх миллионов холодильников. Лидерами продаж в РФ стали Haier (доля рынка в деньгах – 20,6%), LG (12,3%), Atlant (6%), Indesit и Beko (по 5,7%).

Эксперт рассказал, как профицит бытовой техники на складах отразится на ценах в магазинах

Эксперт рассказал, как профицит бытовой техники на складах отразится на ценах в магазинах

Ранее Лайф писал о том, что на российских складах зафиксировали заметный профицит бытовой техники. По словам экспертов, причиной их образования является спрос, который был зафиксирован весной 2022 года.

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Илья Суриков
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