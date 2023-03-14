В России вырос спрос на белорусские холодильники
В России ретейлеры зафиксировали повышенный спрос на белорусские холодильники марки Atlant из-за сокращения количества иностранных брендов. Об этом пишет газета "Ведомости".
Согласно статистике ГК "F+ tech-Марвел", в 2022 году продано около 245 тысяч белорусских холодильников Atlant. Всего за этот период в России продали более трёх миллионов холодильников. Лидерами продаж в РФ стали Haier (доля рынка в деньгах – 20,6%), LG (12,3%), Atlant (6%), Indesit и Beko (по 5,7%).
Ранее Лайф писал о том, что на российских складах зафиксировали заметный профицит бытовой техники. По словам экспертов, причиной их образования является спрос, который был зафиксирован весной 2022 года.
Unsplash