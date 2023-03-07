На российских складах скопились крупные запасы бытовой техники, пишут СМИ

Заметный профицит бытовой техники зафиксировали на российских складах. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на представителей разных компаний и дистрибьюторов.

По словам экспертов, причиной образования крупных запасов бытовой техники является спрос, который был зафиксирован весной 2022 года. Поставщики и российские бренды после начала спецоперации на Украине стали активно заказывать новые партии, опасаясь дефицита. В результате товар поступил в РФ только сейчас, отметил глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group в России Глеб Мишин. Он также назвал причиной затоваривания отказ крупнейшего морского перевозчика Maersk сотрудничать с нашей страной. Прокомментировал ситуацию и управляющий директор профильного направления "Марвел-Дистрибуции" Дмитрий Левин.

"У кого-то её [бытовой техники] на складах больше, у кого-то меньше, но связано это прежде всего с падением продаж", — считает он.

При этом спрос на технику для дома продолжает снижаться, а в 2023 году и вовсе ожидают его уменьшения на 5–10%. Из-за этого рынок по результатам года упадёт на 30% в натуральном выражении. Указывается, что снижения цен для стимулирования спроса не предвидится, несмотря на падение стоимости рубля.