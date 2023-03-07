Россияне всё чаще переключаются с говядины на свинину и курицу

За последние пять лет потребление говядины в России сократилось примерно на один килограмм — до девяти килограммов на человека. Об этом свидетельствуют результаты исследования Национального рейтингового агентства (НРА), пишет газета "Известия".

По оценкам Национального союза свиноводов, в 2022-м доля говядины в мясной тарелке должна сократиться на 1,9% (итоги ещё не подведены). При этом доля свинины и птицы увеличится на 5,9 и 2% соответственно. В 2021 году потребление свинины на душу населения было 15 килограммов, курицы — 25 килограммов.

"Умеренно негативный тренд продолжится в 2022 и 2023 годах, люди будут снижать покупки говядины. На фоне растущего потребления других видов мяса показатель по говядине может снизиться до восьми килограммов на человека", — отметили в НРА.

Эта тенденция связана с высокой ценой говядины по сравнению с другими мясными источниками белка. Однако характерна она не только для России, но и для других стран. При этом, по данным Росстата, в январе 2023 года говядина в розницу была на 59% дороже свинины и в 2,8 раза — мяса птицы. В конце 2022 года стоимость говядины увеличилась на 16%, в то время как ценник на свинину не изменился, а на куриное мясо даже снизился на 2,6%.