"Властитель бешбармака" рассказал, как выбрать мясо для идеального стейка
Эндокринолог Аманбаев: При выборе мяса следует обращать внимание на его цвет и запах
Эндокринолог перинатального центра в подмосковном Наро-Фоминске Аскар Аманбаев рассказал, какое мясо подойдёт для идеального стейка. Как сообщает телеканал "360", 28-летний медик вырос в деревне под Оренбургом, поэтому знает толк в свежем и вкусном мясе, а друзья Аскара уже давно называют его "богом стейков, королём плова и властителем бешбармака".
"Я отлично знаю, как выглядит парное мясо. Цвет у него розовый или чуть более насыщенный и запах свежий", — поделился Аскар.
А вот мясо, которое ничем не пахнет, по словам врача, лучше обходить стороной, в противном случае покупателя ждёт испорченный ужин.
Ранее Лайф сообщал, что в России потребление мяса возросло до рекордного для десятилетия показателя — 79 кг на человека. При этом потребление свинины выросло больше всего — 29,8 кг на человека за год, и это рекорд за последние 30 лет.
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