Эндокринолог перинатального центра в подмосковном Наро-Фоминске Аскар Аманбаев рассказал, какое мясо подойдёт для идеального стейка. Как сообщает телеканал "360", 28-летний медик вырос в деревне под Оренбургом, поэтому знает толк в свежем и вкусном мясе, а друзья Аскара уже давно называют его "богом стейков, королём плова и властителем бешбармака".

"Я отлично знаю, как выглядит парное мясо. Цвет у него розовый или чуть более насыщенный и запах свежий", — поделился Аскар.

А вот мясо, которое ничем не пахнет, по словам врача, лучше обходить стороной, в противном случае покупателя ждёт испорченный ужин.