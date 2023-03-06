Стала известна средняя цена на автомобили с пробегом в 2023 году

По сравнению с показателем конца 2022 года цена на подержанный автомобиль в этом году увеличилась на 6,7% и составила 800 тысяч рублей. Как следует из исследования экспертов "Авито авто", кроме того, спрос на машины с пробегом в начале 2023 года вырос на 7,2%.

"По данным платформы, средняя цена автомобилей с пробегом в России в начале 2023 года (за период с 1 января по 19 февраля) составила 800 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с концом 2022 года (периодом с 1 ноября по 19 декабря) на 6,7%", — сказано в исследовании, которое есть в распоряжении ТАСС.

Особым спросом пользовались Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen. Например, наиболее востребованными моделями Lada стали Priora и 2114 Samara. Их стоимость составила 299 тысяч и 152 тысяч рублей соответственно. Популярными стали также и Lada Granta — 539 тысяч рублей. Указано, что средняя цена на отечественную марку в начале этого года увеличилась более, чем на 5%.

А цены на иномарки выросли сильнее. В частности, стоимость Toyota увеличилась на 6,4%, а Hyundai — на 12,4%. Поддержанные Kia подорожали на 9,3%, Volkswagen — на 6,2%.