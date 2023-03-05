Россиянам объяснили, как защитить автомобиль от угона
Автоэксперт Моржаретто дал советы по защите автомобиля от угона
На автомобили, оборудованные по упрощённому варианту, необходимо самостоятельно ставить системы, которые их обезопасят от угона. Об этом рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.
По словам специалиста, если машина оснащена иммобилайзером, системой сигнализации, то дополнение остаётся на усмотрение владельца. Моржаретто также напомнил, что на дорогие автомобили страховые компании требуют устанавливать спутниковую систему слежения. А чтобы максимально обезопасить ваш автомобиль, его лучше ставить в гараж или на охраняемую стоянку.
"Оставляя автомобиль во дворе, предпочтительнее ставить его в освещённом месте, а не в самом тёмном закутке", — объяснил эксперт в беседе с RT.
Моржаретто отметил, что сейчас снова становятся популярными механические противоугонные средства. На авто можно поставить любые системы блокировки, например, на педаль газа, открывание капота, руль и так далее. Всё это поможет отпугнуть неопытных воришек, подытожил специалист.
А ранее Игорь Моржаретто заявил, что покупать машину ради вложения денег в наступающем 2023 году не стоит. Лучше обратить внимание на представителей китайских марок. Специалист отметил, что автомобили из Поднебесной стоят дороже двух миллионов рублей. В более же низком ценовом сегменте не стоит ожидать скидок и снижения стоимости машин. Исправить ситуацию могут иранские марки, если они станут доступны отечественным покупателям.
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