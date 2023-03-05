Россиянам объяснили, как защитить автомобиль от угона

На автомобили, оборудованные по упрощённому варианту, необходимо самостоятельно ставить системы, которые их обезопасят от угона. Об этом рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

По словам специалиста, если машина оснащена иммобилайзером, системой сигнализации, то дополнение остаётся на усмотрение владельца. Моржаретто также напомнил, что на дорогие автомобили страховые компании требуют устанавливать спутниковую систему слежения. А чтобы максимально обезопасить ваш автомобиль, его лучше ставить в гараж или на охраняемую стоянку.

"Оставляя автомобиль во дворе, предпочтительнее ставить его в освещённом месте, а не в самом тёмном закутке", — объяснил эксперт в беседе с RT.

Моржаретто отметил, что сейчас снова становятся популярными механические противоугонные средства. На авто можно поставить любые системы блокировки, например, на педаль газа, открывание капота, руль и так далее. Всё это поможет отпугнуть неопытных воришек, подытожил специалист.