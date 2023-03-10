Эксперт рассказал, как профицит бытовой техники на складах отразится на ценах в магазинах

Главный редактор портала "Вильянов.ком" Сергей Вильянов прокомментировал информацию о том, что у ряда российских производителей и дистрибьюторов бытовой техники образовались значительные запасы продукции на складах на фоне ажиотажного спроса на неё в 2022 году. Эксперт отметил, что если какие-то скидки и будут, то они будут очень кратковременными и за них стоит хвататься.

"Те, кто ждал, купили товары в ноябре – декабре. А январь – февраль всегда печальные в плане продаж, потому что люди в эти месяцы отдыхают после новогодних трат. И снова начинают ходить по магазинам за бытовой техникой только к концу марта. Поэтому сейчас это абсолютно естественная ситуация", — цитирует Вильянова радио "Комсомольская правда".

При этом эксперт не ждёт снижения цен, так как все компоненты, металл и электроника дорожают. Например, чипы, на которых сейчас работает вся бытовая техника, включая чайники.

"Если какие-то скидки и будут, то они будут очень кратковременные и за них стоит хвататься. Но просто так надеяться, что все стиральные машины подешевеют, я бы не стал", — заключил Вильянов.