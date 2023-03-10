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9 марта, 22:06

Власти решили взяться за маркетплейсы из-за поддельных товаров

"Известия": Власти могут обязать маркетплейсы проверять товар до продажи

Эксперты Общественного совета при "Роспотребнадзоре" настаивают на том, чтобы маркетплейсы проверяли продавца и его товар до старта продаж. Как вариант — делать это с помощью системы маркировки "Честный знак".

В последнее время покупатели часто жалуются на маркетплейсы из-за контрафакта, пишет газета "Известия". Чтобы решить проблему, регуляторы могут обязать маркетплейсы раскрывать сведения для идентифицикации продавцов.

Объёмы продаж контрафактной, контрабандной, фальсифицированной продукции растут на фоне подскочившей популярности онлайн-торговли. Ситуация усугубляется тем, что многие зарубежные бренды ушли с российского рынка и не могут теперь сами отслеживать ситуацию с подделками. Площадки, как считают инициаторы, могут для проверки использовать государственные информационные системы: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр сертификатов и деклараций, систему маркировки. В Минпромторге поддержали эту идею.

Маркетплейсы же считают, что мера даст избыточную нагрузку на них, но не решит задачи в корне, так как недобросовестные продавцы всё равно будут искать каналы сбыта.

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Freepik

Арина Родионова
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