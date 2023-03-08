Россиянам объяснили причину роста числа жалоб на работу маркетплейсов

В России за последние годы прошёл настоящий бум интернет-торговли на маркетплейсах, таких как Ozon и Wilderries, что привело к значительному росту количества жалоб со стороны потребителей. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ.

При этом увеличение торговли в Сети он связал с удобством клиента, что особенно подтвердила пандемия коронавируса, и сейчас нет оснований полагать, что доля такого бизнеса будет уменьшаться.

"В этом плане все нарушения, которые допускаются, очень болезненны. И на маркетплейсах сейчас концентрируется весь объём продаж. Когда люди читают о неприятностях или сами в них попадают, то, конечно, это сдерживает развитие компаний. Потребитель в таких случаях голосует рублём, и надо дать ему эту возможность, а крупнейшим маркетплейсам надо помочь учитывать позицию потребителя и оперативно разбираться в нарушениях", — отметил Шелищ.

По словам председателя Союза потребителей, на сегодняшний день в России установлено максимально правильное законодательство о госконтроле, однако пока не видно, чтобы оно работало. В нём, как подчеркнул Шелищ, упор сделан на профилактику нарушений, основанную на самостоятельном обследовании бизнесом своих ошибок и интересов покупателей. При этом с маркетплейсами налажено хорошее взаимодействие, а почти все жалобы успешно решаются без суда.