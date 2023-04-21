КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 08:42

Доктор Мясников назвал лучшие народные средства против "плохого" холестерина

Доктор Мясников сказал, что орехи и клевер помогают снизить холестерин

Чай из цветков красного клевера и орехи помогут очистить сосуды от холестерина, а вот чеснок и капельницы никакого эффекта не окажут. Врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал в эфире "России-1" популярные в народе способы лечения недуга.

Он предостерёг от увлечения капельницами, которые многие пациенты воспринимают как панацею от всех болезней. Это "порочная практика", и никакого эффекта для снижения уровня холестерина нет, а риск подхватить больничные инфекции очень велик, подчеркнул врач. Также бессмысленно делать настои из чеснока, его лечебное воздействие не доказано.

"Есть работы, которые говорят о предотвращении чесноком полипов и рака толстого кишечника. Какие-то работы говорили, что он понижает "плохой" холестерин и увеличивает "хороший", какие-то их опровергали", — уточнил Мясников.

А вот орехи — отличное средство для снижения уровня "плохого" холестерина. По словам медика, 70 граммов миндаля замещают 10 миллиграммов статина. Также полезно заваривать чай с красным клевером: растение особенно хорошо для профилактики любых возрастных болезней. Доктор предупредил, что ничего не поможет уменьшить уровень холестерина без здорового образа жизни.

Он посоветовал забыть о сигаретах, контролировать уровень глюкозы в крови, не злоупотреблять жареной и солёной пищей, перестать тревожиться без повода и заняться закаливанием организма.
Назван суперфуд, который поможет снизить сахар и холестерин

Назван суперфуд, который поможет снизить сахар и холестерин

Ранее сообщалось, что китайские учёные доказали связь между грязным воздухом и уровнем холестерина в крови. Мелкодисперсные твёрдые частицы класса PM2.5 негативно влияют на организм даже при слабом воздействии.

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Татьяна Миссуми
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