Доктор Мясников назвал лучшие народные средства против "плохого" холестерина

Чай из цветков красного клевера и орехи помогут очистить сосуды от холестерина, а вот чеснок и капельницы никакого эффекта не окажут. Врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал в эфире "России-1" популярные в народе способы лечения недуга.

Он предостерёг от увлечения капельницами, которые многие пациенты воспринимают как панацею от всех болезней. Это "порочная практика", и никакого эффекта для снижения уровня холестерина нет, а риск подхватить больничные инфекции очень велик, подчеркнул врач. Также бессмысленно делать настои из чеснока, его лечебное воздействие не доказано.

"Есть работы, которые говорят о предотвращении чесноком полипов и рака толстого кишечника. Какие-то работы говорили, что он понижает "плохой" холестерин и увеличивает "хороший", какие-то их опровергали", — уточнил Мясников.

А вот орехи — отличное средство для снижения уровня "плохого" холестерина. По словам медика, 70 граммов миндаля замещают 10 миллиграммов статина. Также полезно заваривать чай с красным клевером: растение особенно хорошо для профилактики любых возрастных болезней. Доктор предупредил, что ничего не поможет уменьшить уровень холестерина без здорового образа жизни.

Он посоветовал забыть о сигаретах, контролировать уровень глюкозы в крови, не злоупотреблять жареной и солёной пищей, перестать тревожиться без повода и заняться закаливанием организма.