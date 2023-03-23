Найдена связь между грязным воздухом и уровнем холестерина

Китайские учёные из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Цзянсу обнаружили, что мелкодисперсные твёрдые частицы класса PM2.5 влияют на уровень холестерина в крови даже при слабом воздействии. Работу публикует журнал Scientific Reports.

Исследователи изучили анамнез 197 тысяч человек в возрасте около 48 лет. Причём из выборки были исключены люди, которые принимали препараты для снижения уровня холестерина, и те, кто часто подвергался воздействию мелкодисперсной пыли на работе.

Выяснилось, что кратковременное воздействие PM2.5 напрямую связано с высоким уровнем холестерина, а также липопротеинов низкой плотности. Уточняется, что на данный момент эта работа является крупнейшей по изучению связи между загрязнённым воздухом и уровнем холестерина.