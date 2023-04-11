Назван суперфуд, который поможет снизить сахар и холестерин
Диетолог Ященко советует включить в меню льняное масло для снижения холестерина
Суперфуды — это продукты с богатым составом нутриентов и биоактивных веществ. К данной категории относится большое количество пищи, например яйца, кефир и йогурт. Однако врач-диетолог Екатерина Ященко посоветовала обратить внимание на льняное масло.
"В нём содержится достаточно большое количество жирных кислот, а также клетчатка — перевариваемая и неперевариваемая. Первая отвечает за снижение уровня сахара и холестерина в крови, а вторая — стимулирует работу желудочно-кишечного тракта", — сказала медик в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Также доктор посоветовала добавить на завтрак в качестве суперфуда авокадо. Его плоды богаты альфа-линоленовой кислотой, которая необходима для здоровья сердечно-сосудистой системы, а также мононенасыщенными жирами.
Ранее врач-инфекционист Маргарита Провоторова развеяла миф о том, что в различных экзотических суперфудах, таких как ягоды годжи, асаи, семена чиа и других, имеется гораздо больше полезных элементов, чем в более привычных для россиян плодах. По словам специалиста, волшебными свойствами они не обладают.
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