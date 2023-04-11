Назван суперфуд, который поможет снизить сахар и холестерин

Суперфуды — это продукты с богатым составом нутриентов и биоактивных веществ. К данной категории относится большое количество пищи, например яйца, кефир и йогурт. Однако врач-диетолог Екатерина Ященко посоветовала обратить внимание на льняное масло.

"В нём содержится достаточно большое количество жирных кислот, а также клетчатка — перевариваемая и неперевариваемая. Первая отвечает за снижение уровня сахара и холестерина в крови, а вторая — стимулирует работу желудочно-кишечного тракта", — сказала медик в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Также доктор посоветовала добавить на завтрак в качестве суперфуда авокадо. Его плоды богаты альфа-линоленовой кислотой, которая необходима для здоровья сердечно-сосудистой системы, а также мононенасыщенными жирами.