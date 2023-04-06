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6 апреля, 11:43

Невролог указал на связь обыкновенной забывчивости и сахарного диабета

Врач Барышев: Проблемы с памятью могут возникнуть на фоне депрессии и диабета

Каждый хоть раз в жизни забывал в одно мгновение, куда шёл, но в большинстве случаев это обыкновенная рассеянность или погружение в свои мысли. Однако если такое случается часто и это мешает в быту, то проблема может быть связана с депрессией или сахарным диабетом. Подробнее об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-невролог "СМ-Клиники" Артём Барышев.

"В молодом и среднем возрасте без явной причины снижение памяти и внимания весьма и весьма нехарактерно. Самыми частыми причинами подобной ситуации являются депрессия и тревожные расстройства, их никогда не стоит сбрасывать со счетов", — подчеркнул он.

Барышев назвал более редкой, но не менее важной проблемой наследственные заболевания, к которым относятся паркинсонизм, эпилепсия, рассеянный склероз. В основном они начинают проявляться в 30 лет. Эти заболевания связаны с большим спектром сопутствующих симптомов, причём самым безобидным среди них является снижение памяти. Незамедлительно следует обратиться к врачу, если запоминать стало труднее и в разных частях организма появляются необъяснимые ощущения.

Кроме того, в 40 лет и старше дают о себе знать сопутствующие заболевания. Так, повышенный уровень холестерина, сахарный диабет, атеросклероз сосудов повреждают ткани мозга и организм в целом. Реже проблемы с памятью появляются после травм и ударов головой. Как объяснил Барышев, в большинстве случаев такие ситуация обратимы путём лечения последствий повреждений. В заключение невролог призвал обращаться к специалистам, чтобы разобраться с причинами проблемы, и не заниматься самолечением.

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Ольга Годуненко
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