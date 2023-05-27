Доктор Мясников назвал россиянам факторы риска развития рака кожи

Имеющим на теле много родинок нужно быть предельно внимательными к состоянию здоровья из-за риска развития онкологических заболеваний. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

Множество родинок, по словам врача, может быть фактором риска развития меланомы и других кожных онкологических заболеваний. Снизить его можно, максимально оградив себя от солнечных лучей.

"Обычная родинка — это скопление меланоцитов, которые вырабатывают меланин, в результате получаются коричневые родинки. Ультрафиолет увеличивает вероятность их перерождения в злокачественное образование", — рассказал Мясников в программе "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

Доктор обратил внимание на то, что солнечные ожоги влияют на появление меланомы и их эффект — накопительный. Поэтому в преддверии пляжного сезона Мясников рекомендовал пользоваться солнцезащитным кремом и учитывать, что от вредного излучения купальник не спасёт. Он также причислил к группе риска пациентов с эндометриозом и болезнью Паркинсона.