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15 мая, 13:18

Врач объяснил, как спастись от вызывающего рак солнца

Дерматолог Тарасов: Солнечные лучи провоцируют развитие рака и ускоряют старение

Излишнее воздействие солнечных лучей может привести к злокачественным новообразованиям, пигментным пятнам на коже, дерматозам и даже раннему старению. О том, как этого избежать, рассказал врач-дерматолог Виталий Тарасов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Ультрафиолет это радиация солнечная. Он повреждает и генетический аппарат клетки, и другие органеллы, нарушает её функционал, в том числе может способствовать генным мутациям, и обладает канцерогенным действием, повышает риски развития новообразований", — пояснил медик.

Также жёсткое излучение повреждает все слои кожи. Человек ощущает дискомфорт, у него обостряются хронические воспалительные заболевания, нарушаются барьерные свойства кожи. Чтобы избежать этого, доктор рекомендует летом пользоваться кремами даже не обязательно с SPF-фактором. При этом на активном солнце необходимы солнцезащитные средства, которые следует обновлять в среднем раз в полтора-два часа. Кроме того, уберечь кожу помогут зонты, экраны и поля шляпы. К слову, тень и одежда, согласно данным ВОЗ, более эффективны в защите от солнца, чем специальные кремы, уточнил врач.

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Ранее врач-дерматолог Нана Носарева объяснила, почему солнце провоцирует появление прыщей и как от этого защититься. Также медик рассказала, людям с каким заболеванием следует вдвойне избегать активного солнца.

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Никита Никонов
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