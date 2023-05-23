Названы 3 самых смертоносных вида рака

Некоторые виды раковых заболеваний особенно непросты в диагностике, а с их лечением сложностей ещё больше, объяснил заведующий кафедрой биохимии РУДН, онколог Вадим Покровский в беседе с РИА "ФедералПресс". Наиболее опасным видом этой болезни он считает рак поджелудочной.

"Есть опухоли, которые лечатся плохо и имеют плохой прогноз. Например, это рак поджелудочной железы. Это совершенно жуткая опухоль, которую сложно оперировать, она плохо чувствительна ко всем вариантам лечения. Как правило, люди, у которых диагностирована злокачественная опухоль поджелудочной железы, погибают", — заявил онколог.

К онкозаболеваниям, которые лечатся наиболее сложно, Покровский отнёс также саркому соединительной ткани и мезотелиому плевры. Опухоли этого типа в большинстве случаев слабо реагируют даже на самые мощные лекарства, а хирургическое удаление таких образований — задача высшей сложности.

Врач добавил, что рак сложно диагностировать во всех тех органах, где нет нервных окончаний. Тут он имел в виду рак толстой кишки, желудка и лёгких.

"Эти опухоли манифестируют и проявляются, когда уже достаточно большие", — объяснил Вадим Покровский.