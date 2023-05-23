Регион

Уведомления отключены

23 мая, 14:28

Названы 3 самых смертоносных вида рака

Врач Покровский назвал рак поджелудочной самым опасным видом онкологии

Некоторые виды раковых заболеваний особенно непросты в диагностике, а с их лечением сложностей ещё больше, объяснил заведующий кафедрой биохимии РУДН, онколог Вадим Покровский в беседе с РИА "ФедералПресс". Наиболее опасным видом этой болезни он считает рак поджелудочной.

"Есть опухоли, которые лечатся плохо и имеют плохой прогноз. Например, это рак поджелудочной железы. Это совершенно жуткая опухоль, которую сложно оперировать, она плохо чувствительна ко всем вариантам лечения. Как правило, люди, у которых диагностирована злокачественная опухоль поджелудочной железы, погибают", — заявил онколог.

К онкозаболеваниям, которые лечатся наиболее сложно, Покровский отнёс также саркому соединительной ткани и мезотелиому плевры. Опухоли этого типа в большинстве случаев слабо реагируют даже на самые мощные лекарства, а хирургическое удаление таких образований — задача высшей сложности.

Врач добавил, что рак сложно диагностировать во всех тех органах, где нет нервных окончаний. Тут он имел в виду рак толстой кишки, желудка и лёгких.

"Эти опухоли манифестируют и проявляются, когда уже достаточно большие", — объяснил Вадим Покровский.
Страх перед раком оказался бессилен заставить онкобольных бросить курить

Страх перед раком оказался бессилен заставить онкобольных бросить курить

Рак считается одним из самых страшных заболеваний современности из-за того, насколько сложно его лечить. Ранее Лайф публиковал советы врача, которые помогут лучше защитить свой организм от онкологии.

Обложка ©

Unsplash

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Рак
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров