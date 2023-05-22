Страх перед раком оказался бессилен заставить онкобольных бросить курить
Cancer: Тяжесть симптомов рака не влияет на желание бросить курить
Тяжёлые симптомы никак не влияют на отказ выживших онкобольных от курения. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале Cancer.
Согласно данным учёных, 58% курильщиков не отказываются от вредной привычки после постановки диагноза. Это сокращает выживаемость, снижает эффективность лечения и увеличивает вероятность рецидива. Кроме того, ряд исследований показывает, что такие пациенты жалуются на тяжесть лечения. Согласно работе Сары Прайс из Университета Уэйк-Форест, которая также исследовала этот вопрос, 14% выживших после рака продолжали курить сигареты, а 3% использовали вейпы.
Стоит отметить, что результаты исследования противоречат распространённому представлению о том, что страх смерти подталкивает человека к отказу от вредных привычек.
Ранее врач Антон Масякин объяснил, почему бросать курить при помощи электронных сигарет — плохая идея. По его словам, электронные и безникотиновые сигареты только усложнят этот процесс, так как человек продолжает совершать те же движения, что и при обычном курении. Доктор посоветовал лучший способ избавиться от вредной привычки.
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