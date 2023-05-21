Врач объяснил, почему бросать курить при помощи электронных сигарет — плохая идея

Если вы решили бросить курить при помощи безникотиновых сигарет и прочих электронок, то это плохой и неэффективный способ, рассказал РИА "Новости" главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин.

По его словам, электронные и безникотиновые сигареты только усложнят этот процесс, так как человек продолжает совершать те же движения, что и при обычном курении. Таким образом, нейронные цепочки получают позитивное подкрепление стереотипным поведением. В итоге рано или поздно в стрессовой ситуации это приведёт к возращению к привычному табаку, предупредил Масякин.

"Самым эффективным и доказанным подходом в лечении никотиновой зависимости является комбинация поведенческой и фармакотерапии. Для снижения проявления синдрома отмены, который проявляется в тяге к никотину, приступах гнева или раздражительности, тревожных и депрессивных состояниях, проблемах со сном и прочее, также применяются и иные терапевтические методы", — рассказал Масякин.

Тот, кто бросает курить, может начать больше выпивать, если до этого он сочетал никотин и алкоголь, продолжил медик. Таким образом организм компенсаторно захочет использовать алкоголь как "лекарство" для "нормализации" состояния. Поэтому, чтобы отказаться от курения, нужно отказаться и от алкоголя.