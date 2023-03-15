Родителям рассказали, как правильно реагировать на курение подростка

Доверительный разговор будет правильной реакцией на новость о том, что ребёнок курит, ведь важно понять, почему он начал это делать. Об этом рассказал детский врач-психиатр АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Владимир Скавыш.

"Правильной реакцией на курение подростка будет разговор по душам: почему ты куришь. Важно понять мотивы такого поведения. А значит, нужен диалог и доверительный разговор. Нельзя кричать, бить, наказывать или читать назидательную лекцию", — отметил эксперт в беседе с РИАМО.

Медик считает, что детям нужно показывать правильный пример, ведь ребёнок может копировать поведение членов семьи, которые уже курят. Также важно следить за кругом друзей чада, которые тоже могут влиять на формирование вредной привычки.

По словам врача-психиатра, для отучения от курения нужно сменить круг общения ребёнка. Кроме того, подростку нужно внушить идею о вреде подражания "лёгким" удовольствиям.

"Подлинное удовольствие — в созидательном самовыражении личности, но это требует усилий, труда, пота, трудолюбия. Этот путь удовольствий кажется первоначально как бы труднее", — заключил Скавыш.