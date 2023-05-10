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10 мая, 13:58

Врач назвала 6 привычек, которые разрушают зубы

Стоматолог Автандилян: Перекусы, курение и привычка что-то грызть разрушают зубы

Несоблюдение правил гигиены и вредные привычки напрямую влияют на состояние наших зубов. Стоматолог и главврач клиники Smilestudio Луиза Автандилян в беседе с "Газетой.ru" назвала основные факторы, из-за которых разрушаются зубы.

На первом месте антирейтинга — курение. Эта вредная привычка может стать причиной многих проблем, начиная от неприятного запаха изо рта и ослабления зубной эмали, заканчивая онкологией. Не менее пагубна привычка есть перед сном, а также частые перекусы.

"Во время перекуса, в отличие от полноценного приёма пищи, слюна вырабатывается не в полном объёме. Зубные единицы плохо омываются от частичек пищи, которые застревают в межзубных промежутках, и в полости рта запускается процесс активного размножения микроорганизмов. Всё это приводит к усиленному отложению бактериального налёта и развитию кариеса", — объяснила стоматолог.

Привычка грызть карандаш или ручку приводит к образованию микротрещин и сколов на зубах и расшатывает их, от чего нарушается кровообращение в корневой системе. Сюда же можно отнести привычку вскрывать что-то зубами и перекусывать нитки.

Ирис и твёрдую карамель стоматолог рекомендует исключить. И наконец, разрушают эмаль резкие перепады температур, поэтому не следует запивать мороженое горячими напитками или пить воду со льдом после горячих блюд.

Стоматолог дал совет по выбору безопасной зубной пасты с фтором

Стоматолог дал совет по выбору безопасной зубной пасты с фтором

Стоматолог Колесниченко утверждает, что среди продуктов, которые разрушают зубы, — сухофрукты, газировка и мучные изделия. В беседе с Лайфом врач пояснила, от чего ещё стоит отказаться ради красивой улыбки.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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