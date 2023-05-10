Стоматолог дал совет по выбору безопасной зубной пасты со фтором

Бытует мнение, что зубные пасты со фтором опасны, так как это довольно токсичный элемент. Но фтор не используется в производстве паст в чистом виде, только в качестве соединений — фторидов, и их количество измеряется в PPM (parts per million). Сколько микрочастиц фтора содержится в безопасной пасте, рассказал РИА "ФедералПресс" стоматолог Владимир Ешидоржиев.

"Фториды — это безопасные компоненты. Они защищают и укрепляют эмаль, а также участвуют в профилактике кариеса. На упаковках могут быть различные наименования — фторид натрия, аминофторид, монофторфосфат натрия или фторид олова. А чтобы выяснить, сколько фторидов в выбранной зубной пасте, нужно найти обозначение PPM", — объяснил доктор.

Для детей младше 6 лет значение PPM не должно превышать 1000. Родителей стоматолог призвал следить, чтобы дети не проглатывали пасту, когда чистят зубы. Дети и подростки в возрасте 7–18 лет могут пользоваться пастой с показателем в 1350–1500 PPM, а взрослые — 1450–1500 PPM.

Чтобы эффект от работы ионов фтора был заметен, зубы необходимо чистить до трёх минут и не ополаскивать рот водой в течение минуты, советует Ешидоржиев.