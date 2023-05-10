Стоматолог дал совет по выбору безопасной зубной пасты со фтором
Стоматолог Ешидоржиев объяснил, как выбрать безопасную зубную пасту со фтором
Бытует мнение, что зубные пасты со фтором опасны, так как это довольно токсичный элемент. Но фтор не используется в производстве паст в чистом виде, только в качестве соединений — фторидов, и их количество измеряется в PPM (parts per million). Сколько микрочастиц фтора содержится в безопасной пасте, рассказал РИА "ФедералПресс" стоматолог Владимир Ешидоржиев.
"Фториды — это безопасные компоненты. Они защищают и укрепляют эмаль, а также участвуют в профилактике кариеса. На упаковках могут быть различные наименования — фторид натрия, аминофторид, монофторфосфат натрия или фторид олова. А чтобы выяснить, сколько фторидов в выбранной зубной пасте, нужно найти обозначение PPM", — объяснил доктор.
Для детей младше 6 лет значение PPM не должно превышать 1000. Родителей стоматолог призвал следить, чтобы дети не проглатывали пасту, когда чистят зубы. Дети и подростки в возрасте 7–18 лет могут пользоваться пастой с показателем в 1350–1500 PPM, а взрослые — 1450–1500 PPM.
Чтобы эффект от работы ионов фтора был заметен, зубы необходимо чистить до трёх минут и не ополаскивать рот водой в течение минуты, советует Ешидоржиев.
А пасты с триклозаном в составе лучше обходить стороной, особенно если в доме есть маленькие дети. Это вещество относится к категории антибиотиков и при проглатывании может стать причиной колита и других воспалений в кишечнике.
Getty Images / bernardbodo