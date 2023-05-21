Онколог назвал 5 мер защиты от рака, убивающего в год тысячи россиян

Рак желудка входит в десятку самых распространённых онкологических заболеваний в России и мире. Ежегодно он уносит жизни около 15 тысяч граждан РФ. О том, как снизить риск развития рака желудка, в беседе с Лайфом рассказал доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии "Европейского медицинского центра" (ЕМС) Павел Копосов.

Доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии "Европейского медицинского центра" (ЕМС) Павел Копосов. Фото предоставлено Лайфу

По словам доктора, у мужчин данное онкозаболевание встречается чаще, чем у женщин. Медики связывают это с образом питания и наличием вредных привычек, ведь мужчины чаще злоупотребляют алкоголем и курят. Люди старше пятидесяти более уязвимы для этой злокачественной опухоли, но и у молодых рак желудка тоже встречается, отметил Копосов.

"Если заболевание обнаружено на ранней стадии, то прогноз в большинстве случаев благоприятный. Тем не менее сейчас появилась надежда даже у тех, кого ещё 20 лет назад считали безнадёжными. А современные методы лечения во многих случаях позволяют избежать калечащей операции по удалению желудка или его части, которая очень часто проводится пациентам с этой злокачественной опухолью", — пояснил собеседник Лайфа.

Врач перечислил основные симптомы рака желудка:

Тошнота, снижение аппетита или его полное отсутствие.

Боль в верхней части живота.

Рвота.

Чрезмерно быстрое насыщение.

Потеря веса.

Слабость.

Изменение симптоматики при имеющихся хронических заболеваниях органов ЖКТ.

При появлении какого-либо из этих симптомов следует немедленно обратиться к врачу и настаивать на проведении полного обследования, подчеркнул медик. По словам Копосова, иногда бывает так, что не очень грамотные специалисты назначают неполное обследование и в результате злокачественную опухоль вовремя обнаружить не получается.

Эксперт призвал людей, у родственников которых был диагностирован рак желудка, держать под контролем этот орган. Таким пациентам, а также тем, кто старше пятидесяти, рекомендуется ежегодно проходить гастроскопию. Помимо того, онколог посоветовал ещё несколько профилактических мер:

Умеренное употребление переработанных мясных продуктов (колбас, сосисок и т.п.) и красного мяса. Несколько раз в неделю их можно есть, но не стоит питаться только ими. Некоторые виды копчёных колбас вообще лучше употреблять только по праздникам, в обычной жизни предпочитая непереработанное мясо, птицу, рыбу и т.д.

Разнообразный и полноценный рацион с высоким содержанием клетчатки.

Отказ от слишком острой, слишком солёной и слишком горячей пищи.

Отказ от курения, так как оно повышает не только риск развития рака лёгких, но и в принципе любой злокачественной опухоли.

Умеренное употребление алкоголя.