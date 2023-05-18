Любителей выпить пивка предупредили, в каком случае пристрастие может закончиться раком

В жаркую погоду некоторые люди пытаются утолить жажду с помощью пива, однако пенное приводит к ещё большему обезвоживанию. Об этом сообщил психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев. В беседе с РИА "ФедералПресс" он отметил, что пиво не стоит употреблять гражданам, имеющим проблемы с ЖКТ.

"Если у человека есть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), гастрит, язва желудка или проблемы с пищеводом, то ему, конечно, пить пиво нельзя, так как это газированный напиток. Тот же ГЭРБ при употреблении напитка может перерасти в эзофагит (воспаление пищевода), в рефлюкс-болезнь — в пищевод Барретта или даже в рак" — уточнил специалист.

По его словам, безопасных доз пива нет даже для самых здоровых людей. Всё дело в том, что оно является нейротоксином. Есть объёмы напитка, определённые несколько лет назад ВОЗ, которые наносят наименьший вред для организма: для мужчин — четыре дозы по 0,33 литра светлого некрепкого пива в неделю, для женщин — на две дозы меньше. Как указал Казанцев, не стоит злоупотреблять пенным, иначе может начаться пивной алкоголизм.