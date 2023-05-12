"Это уже наркозная стадия": Нарколог рассказал, можно ли впасть в кому из-за одной кружки пива

Врач-нарколог Василий Шуров оценил сообщения о том, что житель Москвы впал в кому, выпив кружку пива. Медик считает, что для таких тяжёлых последствий стадия опьянения должна была быть гораздо серьёзнее — одной кружкой пенного, скорее всего, не обошлось.

На такой вывод Шурова натолкнул диагноз пострадавшего москвича: аспирационная пневмония (проще говоря, мужчину тошнило во сне).

"По моему опыту, всё-таки степень опьянения должна быть тяжёлая и с угнетением сознания, потому что это достаточно болезненное состояние, сопровождающееся дыхательной недостаточностью, человек должен быть под наркозным количеством алкоголя", — рассказал нарколог в беседе с Лайфом.

Шуров напомнил, что при простом наркозе желудок пациента должен быть пустым. Это требуется именно для профилактики аспирационной пневмонии.

По мнению врача, близкие могут не знать, сколько точно выпил пострадавший москвич, или пытаются его выгородить, что по-человечески можно понять. Но такой серьёзный диагноз свидетельствует именно о тяжёлой степени опьянения.