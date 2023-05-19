От импотенции до рака: Россиян предупредили, чем грозит увлечение пивом и шпикачками

Пиво содержит фитоэстрогены — вещества, похожие на женские половые гормоны, поэтому мужчины, которые регулярно пьют этот пенный напиток, подвергают свою гормональную сферу определённой нагрузке. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.

В частности, по её словам, у пьющих пиво мужчин начинает откладываться жир по женскому типу — на бёдрах и боках. Разрастаются грудные железы (гинекомастия), расширяется таз, они становятся женоподобными внешне и внутренне. Кроме того, пиво достаточно быстро приводит к половому бессилию, что влечёт за собой импотенцию.

"Для женщин пиво чревато лишним весом с быстрым приростом в области живота и талии, откладывается висцеральный жир, нарушается репродуктивная функция, возникают нарушения менструального цикла, увеличивается количество волос на лице и теле, кожа становится дряблой, морщинистой, появляются капиллярные разрывы, сосудистые звёздочки. Также увеличивается вероятность заболеть раком молочной железы и половых органов", — отметила Мансурова.