От импотенции до рака: Россиян предупредили, чем грозит увлечение пивом и шпикачками
Диетолог Мансурова предупредила об аналогах женских гормонов в пиве
Пиво содержит фитоэстрогены — вещества, похожие на женские половые гормоны, поэтому мужчины, которые регулярно пьют этот пенный напиток, подвергают свою гормональную сферу определённой нагрузке. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.
В частности, по её словам, у пьющих пиво мужчин начинает откладываться жир по женскому типу — на бёдрах и боках. Разрастаются грудные железы (гинекомастия), расширяется таз, они становятся женоподобными внешне и внутренне. Кроме того, пиво достаточно быстро приводит к половому бессилию, что влечёт за собой импотенцию.
"Для женщин пиво чревато лишним весом с быстрым приростом в области живота и талии, откладывается висцеральный жир, нарушается репродуктивная функция, возникают нарушения менструального цикла, увеличивается количество волос на лице и теле, кожа становится дряблой, морщинистой, появляются капиллярные разрывы, сосудистые звёздочки. Также увеличивается вероятность заболеть раком молочной железы и половых органов", — отметила Мансурова.
Отдельное внимание наш собеседник обратил на опасность пива со шпикачками. По его словам, сочетание данных продуктов наносит урон ЖКТ, поэтому они противопоказаны людям с лишней массой тела и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ранее сообщалось, что в Москве 41-летний житель Марьина впал в кому после того, как выпил кружку разливного пива. Пенное он купил в своём районе, дома выпил и лёг спать, после чего не проснулся.
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