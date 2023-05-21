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21 мая, 04:44

Онколог назвал два симптома рака, усиливающихся по утрам

Онколог Воробьёв: Головные боли по утрам могут быть признаком рака головного мозга

Диагностику рака часто затрудняет расплывчатость симптомов, их плохая определяемость. От новых тонких изменений в работе организма легко отмахнуться, хотя они могут указывать на смертельно опасное состояние. Как рассказал врач-онколог Андрей Воробьёв, подсказки могут содержаться в утреннем самочувствии человека.

"Головные боли и кашель, которые усиливаются по утрам, могут быть тревожными сигналами, которые нельзя игнорировать", — рассказал порталу "Медикфорум" Воробьёв.

По словам врача, опухоли головного мозга "характерно" вызывают головные боли, усиливающиеся по утрам. Когда человек лежит в постели всю ночь, спинномозговая жидкость накапливается в мозгу, поскольку опухоль блокирует естественное кровообращение, а в течение дня жидкости становится меньше. Приблизительно у 77% пациентов с раком головного мозга наблюдается этот болевой симптом. Ключевым признаком такой головной боли является то, что она ощущается с обеих сторон головы, добавил врач.

Другие признаки опухоли — судороги, плохое самочувствие и тошнота, чувство сонливости, потеря памяти, онемение и слабость одной стороны тела. По утрам также может усиливаться один из основных признаков рака лёгких — кашель. Этот симптом усугубляется, если больной — курильщик.

"Кашель — это рефлекс, защищающий инфекционные организмы от попадания в лёгкие. При раке лёгких опухоль может частично блокировать дыхательные пути и задерживать слизь в течение ночи", — рассказал Воробьёв.

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Ранее онколог объяснил, когда увеличенные лимфоузлы не повод для паники. Они являются частью иммунной системы и могут воспалиться, если организм борется с инфекцией или вирусом.

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Freepik

Арина Родионова
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