Онколог объяснил, когда увеличенные лимфоузлы — не повод для паники
Онколог Назлиев: Воспаление лимфоузлов указывает на борьбу организма с вирусами
Увеличенные лимфатические узлы являются "визитной карточкой" различных заболеваний. Во многих случаях это вовсе не повод для паники и беспокойства, предупредил онколог Данаил Назлиев.
Как пояснил медик, лимфоузлы являются частью иммунной системы и когда они воспаляются, это часто связано с тем, что организм борется с инфекцией или вирусом. К примеру, если образовался узел на шее или в подмышечной впадине, то, скорее всего, это вызвано простудой или гриппом. По словам врача, как правило, припухлость не вызывает болезненных ощущений и со временем проходит сама по себе. Другой же причиной увеличения узлов может быть рак, но такое случается реже и сопровождается другими симптомами.
"Если у вас увеличенный лимфатический узел, который никак не проходит, лучше всего обратиться к врачу. <...> Он может назначить обследование, чтобы проверить наличие каких-либо основных заболеваний", — отметил Назлиев в своём телеграм-канале.
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