Онколог объяснил, когда увеличенные лимфоузлы — не повод для паники

Как пояснил медик, лимфоузлы являются частью иммунной системы и когда они воспаляются, это часто связано с тем, что организм борется с инфекцией или вирусом. К примеру, если образовался узел на шее или в подмышечной впадине, то, скорее всего, это вызвано простудой или гриппом. По словам врача, как правило, припухлость не вызывает болезненных ощущений и со временем проходит сама по себе. Другой же причиной увеличения узлов может быть рак, но такое случается реже и сопровождается другими симптомами.