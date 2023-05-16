Врач рассказал, при каком цвете глаз выше вероятность заболеть раком

Рак может развиться практически в любой точке тела. Нередки случаи, когда опасные процессы начинались в глазах. Об этом рассказал врач-онколог Фёдор Жирков в разговоре с "Кубанскими новостями".

По словам доктора, современные исследования показали, что наиболее восприимчивы к раку кожи и глаз люди со светлыми глазами. В частности, высокий риск развития меланомы глаза у обладателей голубых, зелёных и серых глаз. А вот черноглазые и кареглазые болеют раком глаз реже, уточнил медик.

"Дополнительным негативным фактором, связанным с заболеванием, является слишком светлая — белая или бледная кожа. На это указывают результаты многочисленных исследований, проведённых в разных странах мира", — отметил врач.

Онколог добавил, что в группу риска попадают в том числе обладатели светлых глаз, у которых на радужке есть небольшие тёмные пятнышки. Жирков добавил, что риск развития плоскоклеточного рака у людей со светлыми глазами на 24% выше. Кроме того, у них чаще выявляют базально-клеточную карциному. Два эти заболевания — наиболее распространённые виды рака кожи.