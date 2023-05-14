"Шесть типажей": Врач назвала тех, у кого в первую очередь могут обнаружить рак

От онкологических заболеваний не застрахован никто, и наука до сих пор не всегда может определить причину их формирований. При этом есть группы людей, которые больше остальных подвержены риску развития злокачественной опухоли. Об этом рассказала врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова.

"В первую очередь это пожилые люди. Раковая опухоль образуется из клеток нашего собственного организма, в которых происходит мутация на уровне ДНК", — рассказала Вахабова "Российской газете".

Врач объяснила, что ежедневно у человека образуются миллионы плохих клеток, но организм запускает иммунитет для борьбы с ними. С возрастом сил становится меньше, поэтому пожилые — первая категория, находящаяся в зоне риска. После 50 лет онколог рекомендовала всем без исключения делать профилактические осмотры, маммографию, колоноскопию, гастроскопию, компьютерную томографию лёгких и проходить другие обследования.

Следующими, по мнению врача, идут курильщики, которые предрасположены к раку лёгких больше остальных. На третьем месте оказались те, у кого есть генетическая предрасположенность. Если есть мутации определённого типа, нет 100%-ной гарантии, что они передадутся, но всё же надо быть внимательными.

"Шансы на то, что это случится, многократно увеличиваются. Самая распространённая — мутация генов BRCA1 и BRCA2, которые могут привести к развитию рака молочной железы в молодом возрасте. Поэтому, если у кого-то из близких родственников был определённый тип рака, нелишним будет пройти генетическое тестирование, которое покажет, есть ли мутация у вас", — рассказала врач.

В зоне риска также люди, которые контактируют с токсическими или радиоактивными веществами, например работают на вредных производствах. В заключение онколог назвала тех, у кого есть такие вирусные заболевания, как вирус папилломы человека (ВПЧ), Эпштейна-Барр, гепатит В и С.