Онкологический чек-ап: Кто в зоне особого риска и какие анализы сдавать

По данным Минздрава РФ, от онкозаболеваний страдает четыре миллиона россиян. Победить рак можно, но только благодаря своевременной диагностике. РИА "ФедералПресс" объяснил, как не пропустить болезнь и какие анализы стоит сдать в первую очередь.

Провериться на рак в первую очередь должны: Активные курильщики. В их случае высок риск появления рака гортани, лёгких и губ.

В их случае высок риск появления рака гортани, лёгких и губ. Любители алкоголя. Для них характерен рак поджелудочной железы, печени и желудка.

Для них характерен рак поджелудочной железы, печени и желудка. Пациенты с гепатитами В или С и другими канцерогенными инфекционными заболеваниями. Такие заболевания провоцируют рак печени.

Такие заболевания провоцируют рак печени. Любители загорать в соляриях. Активные лучи солнца вызывают рак кожи и меланому.

Активные лучи солнца вызывают рак кожи и меланому. Пожилые люди. У мужчин старше 50 лет повышен риск возникновения рака простаты, а у женщин — рака молочной железы.

У мужчин старше 50 лет повышен риск возникновения рака простаты, а у женщин — рака молочной железы. Люди, у которых есть старшие родственники с онкологическими заболеваниями.

Люди с малой физической активностью и избыточным весом. Эти факторы негативно сказываются на состоянии иммунной защиты.

Эти факторы негативно сказываются на состоянии иммунной защиты. Люди с подтверждённым вирусом папилломы человека (ВПЧ). Вирус повышает риск рак шейки матки у женщин, рака гортани у обоих полов.

Вирус повышает риск рак шейки матки у женщин, рака гортани у обоих полов. Работники заводов и подобных производств. Обилие в цехе частиц сажи, свинца, асбеста и других мелких частиц увеличивает вероятность рака лёгких и других органов.

Постоянная диспансеризация в городских клиниках направлена на выявление в том числе и онкологии на ранних стадиях. Если ничто не беспокоит, россиянам от 18 до 39 лет достаточно проходить обследование один раз в три года. После 40 лет диспансеризация должна стать ежегодной.

Среди важных обследований: рак шейки матки (женщины от 18 до 64 лет); рак молочной железы (женщины от 40 до 75 лет); рак предстательной железы (мужчины от 45 до 64 лет); рак толстой и прямой кишки (мужчины и женщины от 40 до 64 лет); рак пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (мужчины и женщины от 45 лет); рак кожи, меланома (мужчины и женщины старше 18 лет).

Анализы, которые могут выявить болезнь на ранних стадиях: общий анализ крови, биохимический анализ крови, белки плазмы, коагулограмма, анализ мочи, анализ кала и анализы на онкомаркеры.