Эксперты назвали самые распространённые виды рака у мужчин и женщин

Мужчины и женщины имеют разные онкологические особенности. К такому выводу пришли эксперты сети клиник "Евроонко", проанализировав статистику заболеваемости раком и обращений пациентов. С их выводами ознакомился Лайф.

Так, согласно статистике, у мужчин злокачественные новообразования чаще локализуются в трахее, бронхах, лёгком (17%) и предстательной железе (16%). Среди женского населения в основном диагностируется рак молочной железы (23%), кожи, исключая меланому, (14%) а также тела матки (8%).

Актуальных данных по заболеваемости в стране за 2022 год пока нет, однако, как указали специалисты, значительных изменений в течение 2020–2021 года в структуре заболеваемости не произошло.