Онколог назвал "безобидный" симптом рака полости рта

В случае возникновения рака полости рта опухоль может оказаться в слизистых верхней и нижней губ, а также преддвериях полости рта, щёк, дёсен, твёрдого нёба, языка, ретромолярной области и альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей. По словам онколога и хирурга Вадима Цветаева, первым "звоночком" возникшего заболевания является необычное уплотнение в структуре слизистой оболочки.

"Это может выглядеть как изъязвление или разрастание наподобие цветной капусты. Человек ещё не испытывает болевых ощущений, но что-то ему начинает мешать. Это повод обратиться к врачу", — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Онколог предупредил, что чаще раком полости рта страдают именно мужчины, а фактором риска являются достижение пятидесяти лет, вредные привычки вроде табакокурения и употребления крепкого алкоголя, а также вирус папилломы человека. Причём наиболее лечению поддаются пациенты на первой и второй стадиях, потом оно становится более травматичным.

По данным ВОЗ, этот вид онкологии является 13-м по распространённости. Только за 2020 год в мире было выявлено почти 400 тысяч новых случаев.