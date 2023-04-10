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10 апреля, 16:14

Онколог перечислил симптомы одного из самых смертоносных видов рака

Врач Навматуля назвал рак пищевода одним из самых агрессивных видов онкологии

Одним из самых распространённых и агрессивных видов онкологии является рак пищевода, предупредил заведующий абдоминальным отделением Онкологического центра имени Н.П. Напалкова, врач-онколог Александр Навматуля. По его словам, в структуре смертности среди мужчин данное заболевание занимает третье место, а среди женщин — 11-е.

Рассказ онколога Александра Навматули о раке пищевода. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Думаю, что это один из самых агрессивных видов рака, который мало поддаётся какому-либо адекватному лечению. Зачастую все виды опухоли пищевода выявляются на третьей-четвёртой стадии. Происходит это потому, что рак клинически начинает себя проявлять, когда распространённость опухолевого процесса даёт какие-то симптомы", рассказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Среди симптомов рака пищевода врач назвал затруднение глотания, боли за грудиной, а также гиперсаливацию — выделение организмом большого количества слюны для проталкивания образовавшегося пищевого комка.

Точно определит наличие этого вида онкологии фиброгастроскопия, которую можно сделать с использованием наркоза. Причём важно, предупредил врач, чтобы недуг был обнаружен на ранней стадии.

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Лайф рассказывал о семи необычных причинах рака, о которых мало кто знает. По словам онколога Александра Нетёсова, среди них стресс, длительная скорбь по умершему человеку и даже одиночество.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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