Онколог перечислил симптомы одного из самых смертоносных видов рака

Одним из самых распространённых и агрессивных видов онкологии является рак пищевода, предупредил заведующий абдоминальным отделением Онкологического центра имени Н.П. Напалкова, врач-онколог Александр Навматуля. По его словам, в структуре смертности среди мужчин данное заболевание занимает третье место, а среди женщин — 11-е.

Рассказ онколога Александра Навматули о раке пищевода. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Думаю, что это один из самых агрессивных видов рака, который мало поддаётся какому-либо адекватному лечению. Зачастую все виды опухоли пищевода выявляются на третьей-четвёртой стадии. Происходит это потому, что рак клинически начинает себя проявлять, когда распространённость опухолевого процесса даёт какие-то симптомы", — рассказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Среди симптомов рака пищевода врач назвал затруднение глотания, боли за грудиной, а также гиперсаливацию — выделение организмом большого количества слюны для проталкивания образовавшегося пищевого комка.

Точно определит наличие этого вида онкологии фиброгастроскопия, которую можно сделать с использованием наркоза. Причём важно, предупредил врач, чтобы недуг был обнаружен на ранней стадии.