7 необычных причин рака, о которых мало кто знает
Онколог Нетёсов назвал 7 необычных причин, которые могут спровоцировать рак
Природа онкологического заболевания обусловлена тем, что клетки в организме человека начинают мутировать. Но злокачественные опухоли зачастую вызваны психосоматикой и другими причинами. Об этом рассказал РИА "ФедералПресс" онколог Александр Нетёсов.
Если в организме уже существует очаг воспаления, особенно хронического, это может превратить предраковые клетки в раковые. Кроме этого, стресс, как самое сильное переживание, может спровоцировать негативную "встряску" организма, которая активирует рак.
Также повлиять на развитие рака может одиночество и социальная изоляция. Это связано с тем, что одинокие чаще ведут нездоровый образ жизни, что повышает риск онкологии.
Длительное чувство скорби из-за утраты близкого также опасно: иммунная система даёт сбой, а стресс в совокупности с подорванным здоровьем может вызвать рак. Сюда же относится и депрессия: исследования показывают, что у людей, склонных к ней, чаще обнаруживают рак прямой или толстой кишки, а также рак лёгких.
Плохо влияют на организм недосып и электромагнитные поля (ЭМП). Взаимодействие с последними стоит минимизировать, поскольку они являются своего рода канцерогеном, предупредил Нетёсов.
Ранее его коллега Евгений Либсон назвал главные причины неправильной диагностики рака. По его словам, пациента могут длительное время лечить согласно неверно поставленному диагнозу, хотя причина заключается в развитии злокачественной опухоли.
Shutterstock