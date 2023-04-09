7 необычных причин рака, о которых мало кто знает

Природа онкологического заболевания обусловлена тем, что клетки в организме человека начинают мутировать. Но злокачественные опухоли зачастую вызваны психосоматикой и другими причинами. Об этом рассказал РИА "ФедералПресс" онколог Александр Нетёсов.

Если в организме уже существует очаг воспаления, особенно хронического, это может превратить предраковые клетки в раковые. Кроме этого, стресс, как самое сильное переживание, может спровоцировать негативную "встряску" организма, которая активирует рак.

Также повлиять на развитие рака может одиночество и социальная изоляция. Это связано с тем, что одинокие чаще ведут нездоровый образ жизни, что повышает риск онкологии.

Длительное чувство скорби из-за утраты близкого также опасно: иммунная система даёт сбой, а стресс в совокупности с подорванным здоровьем может вызвать рак. Сюда же относится и депрессия: исследования показывают, что у людей, склонных к ней, чаще обнаруживают рак прямой или толстой кишки, а также рак лёгких.

Плохо влияют на организм недосып и электромагнитные поля (ЭМП). Взаимодействие с последними стоит минимизировать, поскольку они являются своего рода канцерогеном, предупредил Нетёсов.