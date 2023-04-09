Онколог назвал 2 главные причины неправильной диагностики рака

Главная опасность онкозаболеваний заключается в том, что на ранних этапах они протекают бессимптомно. Помимо того, далеко не во всех случаях их правильно диагностируют, что часто приводит к потере времени и прогрессированию болезни. Особенно это актуально, если в медучреждениях нет высокоточного диагностического оборудования, рассказал в беседе с Лайфом радиолог, профессор, замдиректора Института онкологии "Европейского медицинского центра" (ЕМС) Евгений Либсон.

"Когда симптомы онкологического заболевания начинают проявляться, это означает, что, скорее всего, болезнь вышла за пределы органа, где впервые появилась, и опухоль дала метастазы. Но даже в этом случае не всегда можно сразу поставить верный диагноз. Потому что в большинстве своём рак имеет неспецифические симптомы. Они могут указывать на множество других различных болезней", — пояснил Либсон, добавив, что пациента могут длительное время лечить согласно неверно поставленному диагнозу, хотя причина в развитии злокачественной опухоли.

По словам специалиста, трудности диагностики рака чаще всего связаны с отсутствием нужной аппаратуры и необходимого опыта у врачей. Также встречаются случаи, когда результаты исследований нельзя интерпретировать однозначно или когда медики считают, что в дополнительных обследованиях нет необходимости.

"Например, я знаю случай, когда пациент в течение полугода лечился от гастрита, а на самом деле у него развивался рак желудка. Его лечащий врач просто не направлял человека на дополнительные обследования. И лишь тогда, когда назначенная терапия не дала никакого результата, а пациент дошёл до состояния, когда из-за разросшейся опухоли уже не смог принимать пищу, у него диагностировали рак. А надо было всего лишь кроме УЗИ назначить КТ или МРТ", — рассказал профессор.

Собеседник Лайфа отметил, что недостаточное внимание врача к пациенту является одной из причин несвоевременной диагностики. Доктор призвал всех врачей быть онконастороженными. Лучше назначить пациенту дополнительное обследование, чем не сделать этого, чтобы полностью исключить рак, указал Либсон.