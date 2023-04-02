Россиян предупредили о способности некоторых шампуней провоцировать рак

К подбору шампуня нужно относиться внимательно. Если сухой и содержит бензол, то от него лучше отказаться, посоветовал старший научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России Игорь Самойленко. Он уточнил, что такое средство для мытья головы может вызвать развитие онкологических заболеваний.

"Бензол может вызывать разные виды опухолей — в зависимости от того, с чем контактирует. Это канцероген широкого спектра действия", — сказал Самойленко РИА "Новости".

Он пояснил, что соединение бензола очень летучее, поэтому, попадая в верхние дыхательные пути, может вызвать рак лёгких, а взаимодействуя с кожей — опухоли и там. Учёный посоветовал смотреть на состав шампуня и, если там есть этот канцероген, отказываться от покупки. Также Самойленко рассказал, что в Америке осенью прошлого года был отозван из продажи ряд сухих шампуней, и добавил, что в этом отношении менее опасны жидкие.