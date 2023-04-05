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5 апреля, 17:22

Неприятный запах стула назвали ключевым признаком рака

MedikForum: Неприятный запах стула является одним из признаков рака

Неприятный запах стула может быть первым признаком того, что в поджелудочной железе образовалась злокачественная опухоль, сообщает портал MedikForum. К такому выводу пришли учёные хирургического факультета университета Колумбии.

Это происходит из-за того, что поджелудочная железа плохо перерабатывает панкреатический сок и питательные вещества не усваиваются. Это сказывается на стуле, который в результате имеет высокое содержание жира, кажется объёмным и бледным.

Исследователи отмечают, что у пациентов с раком поджелудочной железы зачастую возникают диарея или запор, либо и то и другое. Среди прочих симптомов опухоли в поджелудочной — проблемы с глотанием, изменение привычек кишечника, тошнота, метеоризм, изжога и другие.

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Ирина Фальке
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