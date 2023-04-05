Неприятный запах стула назвали ключевым признаком рака

Неприятный запах стула может быть первым признаком того, что в поджелудочной железе образовалась злокачественная опухоль, сообщает портал MedikForum. К такому выводу пришли учёные хирургического факультета университета Колумбии.

Это происходит из-за того, что поджелудочная железа плохо перерабатывает панкреатический сок и питательные вещества не усваиваются. Это сказывается на стуле, который в результате имеет высокое содержание жира, кажется объёмным и бледным.

Исследователи отмечают, что у пациентов с раком поджелудочной железы зачастую возникают диарея или запор, либо и то и другое. Среди прочих симптомов опухоли в поджелудочной — проблемы с глотанием, изменение привычек кишечника, тошнота, метеоризм, изжога и другие.