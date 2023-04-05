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5 апреля, 14:36

Хирург-онколог рассказал о ключе к лекарству от рака

Онколог Топузов: Рак удастся победить, когда учёные найдут его причины

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Обложка © Freepik / DCStudio

Главный врач Городского клинического онкологического диспансера, профессор Эльдар Топузов рассказал в беседе с газетой "Петербургский дневник", какие анализы помогают повысить выживаемость при онкологии и как скоро врачи найдут способ полного излечения от рака.

По словам хирурга, человек может унаследовать ряд генетических мутаций, повышающих риск возникновения онкологии. Например, каждый десятый случай рака толстой кишки связан с наследственными мутациями.

"В таком случае сыну или дочке рекомендуется сделать профилактическую колоноскопию за 10 лет до возникновения опухоли у родителей. Обнаружили опухоль у родителей в 50 лет, значит, стоит провести диагностику в 40 лет", — пояснил Топузов.

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Некоторые симптомы онкологии можно определить самостоятельно, говорит доктор. Это уплотнения в груди, увеличение или потемнение родинок, появление крови в кале. На более поздней стадии может развиться опухоль поджелудочной: человек стремительно худеет, появляются боли. По словам хирурга, ключом к созданию лекарства от рака является выяснение его глубинных причин.

"Вся же проблема онкологии в том, что мы не знаем причины возникновения опухоли. Как только узнаем, появится шанс полного выздоровления от злокачественных новообразований. Но произойдёт это, к сожалению, не скоро", — заявил профессор.

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Ранее онколог Беджанян назвал 12 процедур, которые помогут выявить рак. В первую очередь, утверждает врач, важно сделать общий анализ крови — он покажет изменения в организме, что может указывать на наличие опухоли.

Ирина Фальке
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